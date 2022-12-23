الدولار يرتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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صعد الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في تعاملات متقلبة اليوم الجمعة مقتفيا أثر زيادة في عائدات سندات الخزانة، بعدما أظهرت بيانات أمريكية تباطؤا في زيادة أحد مقاييس التضخم لكنه لن يكون كافيا على الأرجح لمنع المركزي الأمريكي من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وفي 12 شهرا حتى نوفمبر زاد ذلك المؤشر 5.5 بالمئة بعد أن صعد 6.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة بعد زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في أكتوبر . وزاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن زاد خمسة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. ويتابع المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وارتفع الدولار في تعاملات منتصف النهار 0.5 بالمئة أمام الين إلى 133 ين. لكن العملة اليابانية في سبيلها لتسجيل انخفاض أسبوعي نسبته 2.7 بالمئة بعد أن عدل بنك اليابان سياسة أساسية لسوق السندات هذا الأسبوع.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار مسجلا 1.0598 دولار. وأمام الفرنك السويسري ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 0.9235 فرنك.

وفي عام قاس على الأسواق العالمية، ارتفع الدولار بنحو تسعة بالمئة تقريبا مع رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم مما اجتذب المستثمرين مجددا صوب أصول الدخل الثابت في البلاد.

لكن مؤشر الدولار تراجع بأكثر من ثمانية بالمئة منذ أن بلغ ذروة 20 عاما في سبتمبر أيلول بعدما أدى تباطؤ حاد في التضخم الأمريكي إلى تعزيز الآمال في أن ينهي البنك المركزي قريبا دورة تشديد السياسة النقدية.

وزاد مؤشر الدولار اليوم الجمعة في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة مسجلا 104.42.

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