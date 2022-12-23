ارتفاع مخزون الغاز في ألمانيا للمرة الأولى هذا الشهر

المصدر: د ب أ

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ارتفعت إمدادات الغاز في منشآت التخزين في ألمانيا، بشكل طفيف للمرة الأولى، منذ أربعة أسابيع اليوم الجمعة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الطقس المعتدل في الآونة الأخيرة.

وامتلأت منشآت التخزين بنسبة 3ر87% مساء أمس الأول الأربعاء، أي أعلى 1ر0 نقطة مئوية عن اليوم السابق، طبقا لما ذكرته هيئة "جاز انفراستراكتشور يوروب" في أوروبا اليوم الجمعة.

وفي الوقت الذي ظلت فيه الواردات منتظمة، تراجع الاستهلاك.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن متوسط درجة الحرارة بلغت 4ر5 درجة مئويةيوم الثلاثاء الماضي و2ر6 درجات مئوية أمس الأول الأربعاء.

ويقول اتحاد مشغلي أنظمة تخزين الغاز والهيدروجين "إي.إن.إي.إس" أن الطلب على الغاز يرتفع عند متوسط درجات حرارة ست درجات مئوية أو أقل، مشيرا إلى أن الطقس الشتوي الأكثر دفئا في الآونة الأخيرة ساهم في زيادة التخزين.

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