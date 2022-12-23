النفط يغلق منخفضاً دولاراً واحداً

المصدر: رويترز

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انخفض النفط بنحو دولار واحد للبرميل أمس الخميس في تعاملات متقلبة، إذ طغى تأثير تراجع مخزونات الخام الأمريكية بسبب عاصفة شتوية في الولايات المتحدة على المخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين قد يضعفان الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.5 في المئة لتبلغ عند التسوية 80.98 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.49 دولار عند التسوية بعد هبوطها 80 سنتا أو واحدا في المئة.

وتخلى النفط عن مكاسبه اليومية بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع أقل من المتوقع الأسبوع الماضي وانتعش الاقتصاد بشكل أسرع مما كان متوقعا في الربع الثالث.

وزادت هذه البيانات الإيجابية من المخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي قد يكثف من وتيرة رفع أسعار الفائدة في خطوة يمكن أن تبطئ الاقتصاد وتعوق استهلاك الوقود.

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