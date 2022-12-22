تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 55٪ في عام 2023

المصدر: رويترز

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أعلنت الرئاسة التركية اليوم الخميس أن الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد سيرتفع إلى 8506.60 ليرة (455 دولارا) في عام 2023، بزيادة بنسبة 55 بالمئة عن المستوى المحدد في يوليو وبنسبة 100 بالمئة عن يناير.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي إن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر.

وتجاوز معدل التضخم السنوي 85 بالمئة في الأشهر الأخيرة، لكنه بدأ في التراجع قليلا.

وقال أردوغان إن اتحادات أصحاب العمل والعمال لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، وإن الحكومة تدخلت لتحديد نسبة الزيادة.

ولم يحضر ممثلو نقابة العمال الإعلان الذي تم بالقصر الرئاسي.

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