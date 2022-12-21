هل ستواجه ألمانيا أزمة ائتمان؟

المصدر: د ب أ

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أظهرت التقديرات الحالية للبنك المركزي الألماني، أنه لا يوجد سبب حاليا للتخوف من حدوث أزمة ائتمان في ألمانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قالت نائبة رئيس البنك المركزي، كلاوديا بوخ:" أصبحت البنوك بوجه عام أكثر حذرا بسبب ارتفاع مخاطر الائتمان، لكن في الوقت الراهن لا توجد علامات على انقطاع الائتمان".

وأضافت بوخ أن " البنوك تواصل منح القروض إلى شركات بشكل نشط للغاية، وهي مدعومة بالتأكيد بضمانات قروض حكومية".

في الوقت نفسه، قالت بوخ إن على البنوك " الاستعداد لسيناريوهات سلبية وإدارة مخصصات المخاطر بشكل حريص"، وذكرت أن المصارف استفادت بطريقة غير مباشرة من برامج المساعدات الحكومية المخصصة للاقتصاد خلال جائحة كورونا لافتة إلى أن هذه البرامج " منعت ارتفاع مخاطر الائتمان، ومع ذلك فمن المرجح أن ترتفع هذه المخاطر مستقبلا".

يذكر أن الجهات الإشرافية لم تحظر على البنوك حتى الان صرف أرباح الأسهم أو توزيع أموال على المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.

وقالت بوخ:" بعد اندلاع الجائحة كانت هناك توصية عامة من الهيئات الإشرافية بالعدول عن صرف أرباح للمساهمين أو إعادة شراء أسهم. ونحن لا نتخذ مثل هذه الإجراءات حاليا، لكن ما نتوقعه من البنوك أمر واضح: عليكم عدم القيام بتوزيع الأرباح إلا بحرص شديد".

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