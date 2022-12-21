الذهب يتراجع مع استعادة الدولار لبعض قوته

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على خلفية استعادة الدولار لبعض قوته الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1813.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1823.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الأسبوع الماضي أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل رغم اتجاه الاقتصاد لركود محتمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.94 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1003.26 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1738.52 دولار.

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