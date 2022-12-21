أرباح "نايكي" في الربع الثاني تتجاوز التوقعات

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة السلع الرياضية الأمريكية "نايكي" أمس الثلاثاء عن أرباح للربع الثاني تجاوزت تقديرات وول ستريت.

وبلغت أرباح الشركة 33ر1 مليار دولار، أو 85ر0 دولار للسهم الواحد.

ويأتي هذا بالمقارنة مع 34ر1 مليار دولار، أو 83ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

وكان محللون توقعوا في المتوسط أن تكسب نايكي 65ر0 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 3ر17% إلى 32ر13 مليار دولار مقابل 36ر11 مليار دولار في العام الماضي.

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