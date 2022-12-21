وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف بعد تراجعها لأربع جلسات

المصدر: رويترز

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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء بعد تراجعه لأربع جلسات، لكن المستثمرين قلقون بشأن ضعف التسوق في موسم العطلات وارتفاع عوائد السندات.

وتلقي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لخطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مواصلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية بظلال قاتمة على الأسهم منذ اجتماعه الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.32 نقطة أو 0.11 في المئة ليغلق عند 3821.98 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 1.10 نقطة أو 0.01 في المئة إلى 10547.13 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 91.31 نقطة أو 0.28 في المئة إلى 32850.57 نقطة.

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