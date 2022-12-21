النفط يغلق على استقرار وسط ضعف الدولار

المصدر: رويترز

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أغلق النفط دون تغيّر يذكر أمس الثلاثاء في جلسة متقلبة، حيث أثارت التوقعات المتعلقة بعاصفة شتوية كبرى في الولايات المتحدة مخاوف من أن ملايين الأمريكيين قد يحدون من خطط السفر خلال موسم العطلات.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع طفيف بلغ 19 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 79.99 دولار للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 75.19 دولار للبرميل.

وانتعشت أسعار النفط بسبب ضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة تخزين احتياطيات النفط، لكن المكاسب تقلصت بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين.

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