تحسن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من الاتحاد الأوروبي، خلال الشهر الحالي إلى سالب 2ر22 نقطة مقابل سالب 9ر23 نقطة خلال الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن توقعات المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم كانت تتراوح بين سالب 26 وسالب 20 نقطة.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلى سالب 4ر24 نقطة خلال ديسمبر الحالي مقابل سالب 8ر25 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

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