انهيار صادرات النفط الروسي مع بدء تطبيق عقوبات مجموعة السبع

المصدر: د ب أ

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تراجعت صادرات النفط الروسي خلال أول أسبوع كامل منذ دخول العقوبات الغربية على قطاع النفط الروسي حيز التطبيق، بهدف تقليص إيرادات موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.

وجاء جزء من التراجع في الصادرات نتيجة أعمال الصيانة في أحد الموانئ الروسية على بحر البلطيق والتي انتهت الآن، لكن يبدو أن هناك نقصا في شركات الشحن البحري المستعدة لنقل كميات كبيرة من النفط الروسي إلى الأسواق الآسيوية في ظل العقوبات التي أقرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بوضع سقف لسعر الخام الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل.

وتراجعت صادرات النفط الروسي خلال الأسبوع المنتهي يوم 16 ديسمبر الحالي بمقدار 86ر1 مليون برميل يوميا بما يعادل 54% من إجمالي الصادرات إلى 6ر1 مليون برميل يوميا. كما تراجع متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أقل مستوياتها خلال العام الحالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



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