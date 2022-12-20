تايلاند: حزمة إجراءات ضريبية لتحفيز الاستهلاك وتعزيز النمو الاقتصادي

المصدر: د ب أ

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وافقت تايلاند على حزمة من الإجراءات الضريبية، بغرض دفع الاستهلاك وتعزيز النمو الاقتصادي في العام المقبل، بحسب ما قاله وزير المالية، أرخوم تيرمبيتايابايسيت.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، عن أرخوم القول إن الجمع بين الإسترداد الضريبي الجديد والخفض الضريبي، سيتكلف نحو 7ر18 مليار بات (5ر537 مليون دولار) من الإيرادات الضائعة، ولكن من المتوقع أن يسفر عن إنفاق واستثمار بنحو 8ر278 مليار بات.

وقال: "سنفقد بعض الإيرادات، ولكن هذه الإجراءات سوف تساعد في دعم الاقتصاد"، مشيرا إلى أن التحركات ستعزز نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 76ر0 نقطة مئوية.

وسيتم السماح لدافعي الضرائب بخصم ما يصل إلى 40 ألف بات من دخلهم الخاضع للضريبة في الإنفاق، خلال الفترة من الاول من يناير وحتى 15 من فبراير، على بعض السلع والخدمات.

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