النفط يرتفع وسط تفاؤل إزاء تخفيف الصين قيود كورونا

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط عند التسوية أمس الاثنين، إذ طغى التفاؤل إزاء تخفيف الصين قيود فيروس كورونا على المخاوف من حدوث ركود عالمي من شأنه أن يلقي بثقله على الطلب على الطاقة.

وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أول موجة من ثلاث متوقعة للإصابة بكوفيد-19 بعد أن خففت بكين قيود التنقل، لكنها قالت إنها تخطط لزيادة دعمها للاقتصاد في العام 2023.

وارتفع خام برنت 76 سنتا ليغلق عند 79.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا إلى 75.19 دولار.

وقلصت الأسعار المكاسب في وقت سابق قبل أن ترتفع مرة أخرى في جلسة متقلبة.

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