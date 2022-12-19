الأسهم الأوروبية تصعد بدعم شركات الطاقة

المصدر: رويترز

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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مدعومة بشركات الطاقة بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي أثارتها المخاوف المتزايدة من الركود إذ تعهدت البنوك المركزية الكبرى بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش.

سجل المؤشر يوم الجمعة أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر أيلول بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية.

ومن بين القطاعات الرئيسية، قفزت أسهم الطاقة 1.8 بالمئة إذ تلقت أسعار النفط دعما من آفاق انتعاش الطلب من الصين المستهلك الرئيسي للخام بعد أن خففت البلاد العديد من إجراءات الرقابة الصارمة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا وقطاع التعدين، التي كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا الأسبوع الماضي، 0.6 بالمئة و0.8 بالمئة على التوالي

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