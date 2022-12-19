الدولار يهبط والذهب يستقر عند هذا المستوى

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة مسجلة 1802.50 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 989.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1725.38 دولار.

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