ألمانيا تكشف أضرار انفجار أضخم حوض أسماك (فيديو)

المصدر: د ب أ

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كشف متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق في ألمانيا عن الأضرار المترتبة على انفجار أضخم حوض أسماك الذي وقع صباح اليوم.

وأوضح أنه أصيب شخصان، بعد الانفجار الذي تسبب في غمر شارع قريب بالمياه وسط برلين.

ولفت إلى أنه تم نقل الشخصين المصابين، اللذين لم تتضح هويتيهما، إلى المستشفى.

وأضاف المتحدث أنه سُمعت ضوضاء عالية جداً في الفندق الواقع بالقرب من كاتدرائية العاصمة الألمانية، حيث يوجد حوض الأحياء المائية، نحو الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحاً (0445 بتوقيت غرينتش)، وتطايرت أجزاء من واجهة المبنى الذي يوجد به الحوض إلى الشارع.

كانت إدارة الإطفاء قد ذكرت، في وقت سابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «حوض الأحياء المائية تضرر وتسربت المياه. لم يتضح الوضع حالياً».

وأضافت أنه تم نشر 100 رجل إطفاء في فندق «دوم أكواريه».

وذكرت الشرطة أنه ليس هناك أي مؤشرات بشأن هجوم مستهدف عنيف على حوض الأحياء المائية الكبير في برلين.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه لم يُعرف بعد سبب الحادث.

ويضم مبنى «دوم أكواريه» حوض «سي لايف» للأحياء المائية، وما يسمى «أكوادوم» الضخم، الذي يضم 1500 من أنواع الأسماك الاستوائية، وهو مقصد سياحي مشهور.

و«أكوادوم» هو أكبر حوض للأحياء المائية في العالم، طبقاً للموقع الإلكتروني لـ«دوم أكواريه».

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