قادة أوروبا يعززون التوقعات بالتوصل لحد أقصى لأسعار الغاز الأسبوع المقبل

المصدر: د ب أ

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يكثف زعماء الاتحاد الأوروبي الضغوط على وزراء الطاقة في بلادهم، من أجل تسوية نزاع متواصل منذ أشهر بشأن فرض سقف لأسعار الغاز بالجملة، يوم الاثنين المقبل، على أقرب تقدير.

وفي نص مشترك نُشر الخميس، دعا زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وزراءهم إلى الانتهاء من العمل بشأن تدبير تسعير الغاز، وتشريع معلق آخر يتعلق بالطاقة.

وهناك خلاف قائم بين الوزراء منذ أشهر، بشأن كيفية التصدي لارتفاع أسعار الطاقة في التكتل، بما في ذلك ما يتعلق باقتراح المفوضية الأوروبية وضع حد أقصى لأسعار البيع بالجملة، عبر منصة تداول الغاز الطبيعي الافتراضية في هولندا "تي تي إف"، في محاولة للحد من تقلبات الأسعار.

وعرقل آخرون اقتراحات تشمل إجراء عمليات شراء مشتركة للغاز، وزيادة التضامن بين الدول الأعضاء حال حدوث نقص للطاقة، وتسريع تدابير الترخيص لبعض مشروعات الطاقة المتجددة.

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