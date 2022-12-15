البنك المركزي السويسري يرفع معدل الفائدة لثالث مرة

المصدر: رويترز

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رفع البنك المركزي السويسري معدل الفائدة لثالث مرة اليوم الخميس، وقال إنه لا يستبعد مزيدا من التشديد لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

وقد رفع البنك السويسري الوطني معدل الفائدة بواقع 5ر0 نقطة مئوية إلى 1%.

وقال البنك في بيان" لا يمكن استبعاد ضرورة رفع الفائدة مرة أخرى لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم 9ر2 % هذا العام، مقارنة بالتوقعات في أيلول/سبتمبر الماضي بأن يبلغ 3%. كما أبقى البنك على التوقعات بأن يبلغ معدل التضخم 4ر2% خلال العام المقبل، في حين رفع من توقعاته بالنسبة لعام 2024 من 7ر1% إلى 8

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