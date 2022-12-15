شركات كورية تستدعي آلاف السيارات بسبب مكونات معيبة

المصدر: د ب أ

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قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن شركة هيونداي موتور ومجموعة فولكس فاجن كوريا وتسلا موتورز كوريا ستستدعي طواعية أكثر من 50 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة.

وستستدعي الشركات الثلاث 50 ألفاً و452 وحدة من 68 طرازاً مختلفاً، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلاً عن بيان لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

وقال البيان إن المشكلات التي دفعت إلى الاستدعاء تتباين بين مشاكل في البرامج في الكاميرا الخلفية ومشاكل في البرامج في المصابيح الخلفية ونظام المكابح.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي هذه المركبات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء مجاناً.

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