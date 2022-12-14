فيزا الأمريكية تعتزم استثمار مليار دولار في أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة الخدمات المالية الأمريكية "فيزا " اليوم الأربعاء اعتزامها استثمار مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز الخدمات المالية وأنظمة الدفع الإلكتروني في القارة.

وقالت الشركة في بيان إن التعهد الاستثماري الجديد سيوسع عمليات فيزا في أفريقيا ويعمق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وشركات تكنولوجيا الخدمات المالية والتجار.

يذكر أن حوالي 500 مليون شخص في أفريقيا حاليا لا يحصلون على الخدمات المالية الرسمية، وأقل من نصف سكان القارة البالغين لم يستخدموا خدمات الدفع الرقمي. كما ان أكثر من 40 مليون تاجر في أفريقيا لا يقبلون أنظمة الدفع الإلكتروني.

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