أسعار النفط تتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، بدلاً من الانخفاض الذي توقعه المحللون، ما عزز المخاوف حول ضعف الطلب حتى مع تقلص العرض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً، أي 0.4%، إلى 75.09 دولاراً بحلول الساعة 01:28 بتوقيت جرينتش، لتفقد مكاسب بنسبة 3% حققتها في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، أي 0.5%، إلى 80.30 دولاراً للبرميل.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر، وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي، في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعاً في المخزونات بواقع 3.6 ملايين برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أيضاً ارتفاع مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بواقع 3.4 ملايين برميل.

وكان الارتفاع في مخزونات البنزين أقل مما توقعه المحللون، لكن الزيادة في مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، كانت أكثر من المتوقع.

وطغت بيانات المخزون على المعنويات المرتفعة التي دفعت السوق للصعود بنسبة 3% في الجلسة السابقة على أمل انتعاش الطلب في الصين مع تخفيف قيود كوفيد-19، وبسبب ضعف الدولار بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

كما تلقى السوق دعماً هذا الأسبوع من توقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، والذي ينقل 620 ألف برميل يومياً من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.

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