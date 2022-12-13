مصادر: الإمارات تستضيف الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية

المصدر: رويترز

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قالت ثلاثة مصادر تجارية مطلعة استنادا إلى اتفاق مبدئي إن الإمارات ستستضيف الاجتماع الرئيسي المقبل لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مارس 2024.

وتنافست الإمارات والكاميرون على استضافة الحدث المعروف باسم الاجتماع الوزاري الثالث عشر، وهو حدث رفيع المستوى يُعقد كل عدة سنوات ويهدف فيه وزراء التجارة إلى وضع قواعد تجارية عالمية جديدة.

وقال أحد المصادر مستندا إلى خطاب أرسله رئيس المجلس العام للمنظمة إلى سفراء الدول في جنيف إن البلدين توصلا إلى "اتفاق بالتراضي" على أن تستضيف الإمارات الاجتماع الوزاري الثالث عشر وأن تستضيف الكاميرون الاجتماع الذي يليه.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المنظمة للتعليق. ويجب أن يقر المجلس العام للمنظمة الاتفاق المبدئي في اجتماع الأسبوع المقبل. (إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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