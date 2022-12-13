المجر تزيد معاشات التقاعد بنسبة 15% بدءاً من يناير

المصدر: د ب أ

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أفاد مرسوم حكومي في المجر، اليوم الثلاثاء، بأن بودابست قررت زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يناير المقبل، لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة واحد من أعلى معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإعلان جاء بعد ساعات من موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تجميد حوالي 3ر6 مليار يورو من حزم مالية من ميزانية التكتل كانت مخصصة للمجر، بسبب مخاوف تتعلق بالكسب غير المشروع وسيادة القانون.

وثمة مخاوف لدى بروكسل من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في المجر بسبب عدم كفاية إجراءات مكافحة الفساد في البلاد.

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