وزيرة الطاقة البلجيكية: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد للشتاء

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالبت وزيرة الطاقة البلجيكية الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الارتفاعات المفرطة لأسعار الطاقة في السنوات المقبلة.

وقالت الوزيرة البلجيكية تين فان دير شتراتن، في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ، أمس، قبل بدء اجتماعات وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي: «هناك فصل شتاء جديد مقبل، ويجب أن نبدأ الاستعداد له من الآن».

وأضافت أنه ستتم مناقشة إجراءات مثل الشراء المشترك للغاز الطبيعي في اجتماع الغد، و«سيكون الموقف صعباً إذا لم تكن الأمور في أيدينا».

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم لمناقشة وضع سقف لأسعار الغاز، في محاولة للوصول إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع المثير للجدل قبل قمة الاتحاد المقررة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

كما يبحث الوزراء الاتفاق على آلية للشراء المشترك للغاز الطبيعي، وتسريع إصدار تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة.

وفي وقت سابق أمس، أكدت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الحاجة إلى آلية الشراء المشترك للغاز.

وقالت إنه من غير المقبول أن تزايد الدول الأعضاء في الاتحاد بعضها على بعض لشراء الغاز.

وأضافت أن محاولة روسيا ابتزاز أوروبا من خلال خفض إمدادات الطاقة فشلت، وأن دول الاتحاد في موقف جيد بالنسبة إلى إمدادات الطاقة خلال الشتاء الحالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز