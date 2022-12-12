تراجع أسعار الذهب قبل زيادة أسعار الفائدة المتوقعة

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، قبل سلسلة قرارات زيادة أسعار الفائدة المتوقعة من جانب عدد من البنوك المركزية خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الذهب تراجع اليوم بنسبة 0.3%، في حين ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة خلال العام الحالي دفعت المعدن الأصفر إلى التراجع، في حين عززت قيمة الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقع إعلان زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4 و4.5% يوم الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أن يشير المجلس إلى اعتزامه مواصلة زيادة الفائدة خلال العام المقبل، وفي الوقت نفسه خففت بيانات التضخم الأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي احتمالات زيادة الفائدة بنسبة كبيرة، بعد الزيادات المتتالية خلال الشهور السابقة.

ومن المقرر نشر بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي غداً الثلاثاء، في حين يعلن مجلس الاحتياط قراراته بشأن الفائدة يوم الأربعاء.

وتعتزم عدة بنوك مركزية كبرى، منها بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي، اتخاذ قرارات بشأن الفائدة خلال الأسبوع الحالي.

وتراجع سعر الذهب في العقود الفورية اليوم في تعاملات لندن إلى 1791.31 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

كما استقر سعر الفضة وتراجع سعر البلاتين والبلاديوم، وفي المقابل ارتفع مؤشر بلومبرغ لقيمة الدولار بنسبة 0.1%.

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