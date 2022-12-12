مايكروسوفت تتجه لشراء حصة بنسبة 4 % في بورصة لندن

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت عملاق البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت على شراء حصة بنسبة نحو 4 % في الشركة المشغلة لبورصة لندن.

وأكد الجانبان على ذلك اليوم الإثنين.

وقالت مجموعة بورصات لندن إن مايكروسوفت سوف تأخذ الحصة من خلال الاستحواذ على أسهم من كونسورتيوم بلاكستون/تومسون رويترز.

وبالإضافة لذلك، سوف ينضم نائب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت سكوت جوثري إلى مجلس إدارة مديري البورصة.

يشار إلى أن الصفقة هي جزء من شراكة قائمة منذ عشر سنوات تركز على تحليلات البيانات والبنية التحتية السحابية التي يمكن أن تدر صافي أرباح بمقدار 8ر2 مليار دولار.

وأشارت بورصات لندن إلى أن الخطة سوف تكون الأساس لبرامج تطوير المنتجات وتمكين بورصات لندن من بناء تطبيقات قابلة للتطوير لتحقيق سرعة أعلى للسوق وزيادة الوصول للمستهلكين.

وسوف تخضع عملية شراء الحصة لموافقات معتادة من الجهات التنظيمية ومكافحة الاحتكار ومن المتوقع أن تكتمل العملية في الربع الأول من 2023.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز