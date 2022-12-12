بريطانيا.. أسعار قياسية للطاقة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر

المصدر: د ب أ

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قفزت أسعار الطاقة في بريطانيا ليوم الاثنين، إلى مستويات قياسية، حيث تتجه درجات التجمد إلى التسبب في قفزة في الطلب، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع توليد طاقة الرياح في أزمة إمدادات.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، جرت تسوية سعر اليوم التالي عند مستوى قياسي بلغ 674.78 جنيه إسترليني لكل ميجاوات في الساعة في بورصة الكهرباء الأوروبية للبيع الفوري.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات صفراء اللون بشأن الثلوج والجليد في جميع أنحاء البلاد حتى الخميس المقبل.

ومن المنتظر أن تتراجع درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر في لندن، مساء الأحد، ما يعزز الطلب على التدفئة.

ومن المتوقع أن يصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته عند 46695 ميجاوات عند الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين، مرتفعاً من ذروة بلغت 42930 ميجاوات، الأحد، حسبما أظهرت بيانات شركة الشبكة الوطنية البريطانية، إحدى أكبر المرافق العامة المدرجة في العالم التي تركز على نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.

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