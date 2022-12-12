ولايات برازيلية تتجه لزيادة الضرائب رغم خطر ارتفاع التضخم

المصدر: د ب أ

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يضغط النواب في أربع ولايات برازيلية على الأقل لزيادة الضرائب على السلع والخدمات، في خطوة يحذر المحللون من أنها قد ترفع التضخم.

ووافقت ولايات بارا وبارانا وبياوي وسيرجيبي على مشروعات قوانين لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية، وفقاً لتقارير من صحيفة "فالور" المحلية. وتركز بعض مشروعات القوانين على أسعار البنزين، ولا يزال الكثير منها بحاجة إلى أن يتم التوقيع عليها لتصبح قوانين. وتناقش ولايتا أمازوناس وألاجواس اتخاذ تدابير مماثلة.

وتحاول الولايات البرازيلية تعويض بعض الدخل المفقود بعدما خفض قانون الإنفاق والذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات والذي أقره الرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو، العديد من الضرائب مع زيادة الأموال للفقراء، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وشمل القانون الذي تمت الموافقة عليه قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، تقديم مساعدات نقدية للسائقين وتعويضات للولايات التي قبلت إلغاء ضرائب الوقود.

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