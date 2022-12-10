هولندا تنشئ محطتين جديدتين للطاقة النووية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الطاقة الهولندية، اليوم، أن الحكومة الهولندية تخطط لبدء بناء محطتين جديدتين للطاقة النووية على مدى العقد المقبل.

وخصصت الحكومة الهولندية منطقة بورسيل في مقاطعة زيلاند كموقع مناسب للبناء، حيث تعمل محطة للطاقة النووية هناك منذ عقود.

ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد في نهاية عام 2024، كما تم اعتبار منطقة روتردام أيضاً كموقع محتمل.

ومن المتوقع الانتهاء من بناء محطات الطاقة الجديدة بحلول عام 2035 تقريباً، وذلك بقدرة تتراوح بين 1000 و1650 ميغاوات، حيث تولد من 9% إلى 13% من الكهرباء في البلاد.

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