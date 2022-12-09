الذهب يقلّص مكاسبه مع ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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قلّص الذهب مكاسبه، اليوم، مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات أفضل من المتوقع بشأن التضخم في الولايات المتحدة زادت المخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بقوة لفترة أطول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1795.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1540 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع في وقت سابق 0.8 بالمئة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1803.80 دولارات.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر، ما زاد الغموض بالسوق حول التوقعات لسياسة الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الدولار بنسبة 0.2 بالمئة بعد البيانات، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أيضاً.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها في 13 ديسمبر للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن مسار رفع سعر الفائدة الاتحادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.26 دولاراً، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1007.52 دولارات. وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1941.50 دولاراً.

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