ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الخميس" مع تراجع الدولار، بينما يتأهب المستثمرون قبل صدور بيانات مهمة بشأن التضخم الأمريكي واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليبلغ 1791.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1523 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه أكثر من واحد بالمئة "الأربعاء".

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1803.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه مما جعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز "نحن ننتظر فحسب بعض العوامل الأساسية الجديدة". وأضاف أن أسعار الذهب ستشهد على الأرجح تداولا "متقلبا وفي نطاق ضيق" قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

ويراقب المستثمرون عن كثب قرار السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الاتحادي المقرر في 14 ديسمبر.

ويتوقع معظم المشاركين في السوق أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وسيخضع للمراقبة عن كثب أيضا بيانات أسعار المستهلك لشهر نوفمبر تشرين الثاني المقرر صدورها في 13 ديسمبر .

وأثارت بيانات اقتصادية أمريكية قوية في الآونة الأخيرة مخاوف من أن يزيد الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعا في الآونة الأخيرة.

وتؤدي زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المتصاعد غالبا إلى زيادة كلفة امتلاك الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال مجلس الذهب العالمي إن الحيازات الدولية لصناديق المؤشرات المتداولة من الذهب تراجعت للشهر السابع على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من تباطؤ التدفقات الخارجة إلى 34 طنا بقيمة 1.8 مليار دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 23.10 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1007.59 دولار وزاد البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1913.44 دولار.

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