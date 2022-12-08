تركيا تتفاوض مع موسكو للحصول على خصم على واردات الغاز الروسي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولون أتراك رفيعو المستوى إن أنقرة ستستضيف محادثات مع وفد روسي غدا الجمعة، سعيا للحصول على خصم يزيد عن 25٪ على واردات الغاز من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تركيا تريد تطبيق الخصم على مدفوعات عام 2023، وبأثر رجعي على بعض المدفوعات السابقة التي تمت في عام 2022 .

وقال المسؤولون، دون التطرق للتفاصيل، إنه إذا لم تتمكن تركيا من الحصول على مستوى الخصم المرغوب، فإنها ستسعى إلى تأجيل المدفوعات حتى عام 2024.

وطلب المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم، حيث إن الترتيبات غير معلنة.

ولم يصدر تعليق فوري على هذه الأنباء من الحكومة التركية أو من شركة "بوتاس" التركية المستوردة للغاز، والتابعة للدولة.

ومن شأن أي خصم أو تأجيل في مدفوعات الغاز الروسي أن يعزز شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز