تراجع سهم أيرباص بعد خفض عدد الطائرات المستهدف تسليمها

المصدر: د ب أ

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تراجع سعر سهم شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 3% بعد إعلان الشركة خفض عدد الطائرات التي تستهدف تسليمها خلال العام الحالي ككل.

في الوقت نفسه، خفض المحلل الاقتصادي كبلر شيفرو تقييمه لسهم الشركة كما خفض دويتشه بنك السعر المستهدف للسهم.

وخفضت شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص عدد الطائرات الذي تستهدف تسليمه خلال العام الحالي بسبب اضطراب سلاسل الإمداد في صناعة الطائرات بدرجة كان من الصعب على أكبر شركة صناعة طائرات في العالم التغلب عليها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن الشركة الأوروبية تخلت عن هدف تسليم 700 طائرة خلال العالم الحالي، وقالت أنه لن يكون أقل كثيرا من المستهدف، مضيفة أنه حتى نهاية نوفمبر الماضي سلمت الشركة 565 طائرة منها 68 طائرة خلال الشهر نفسه فقط. وعادة ما تتسارع وتيرة التسليمات خلال الشهور الأخيرة من العام، وهو ما يعطي أيرباص الأمل في الاقتراب من الرقم المستهدف.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها ايرباص عدد الطائرات المستهدف تسليمه خلال العام الحالي، حيث كانت تتوقع في البداية تسليم 720 طائرة ثم خفضت الرقم في يوليو الماضي إلى 700 طائرة خلال العام الحالي ككل. وعانت صناعة الطائرات العالمية من نقص إمدادات المكونات بدءا من المكونات الصغيرة حتى والمحركات.

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