النفط يقترب من أدنى مستوى في 2022

المصدر: رويترز

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هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء واقترب خام برنت من أدنى مستوى له هذا العام بضغط من مخاوف الركود في وقت تراجعت فيه المخاوف من أن يؤدي فرض الغرب لسقف على سعر النفط الروسي إلى تقليص كبير في الإمدادات.

وألقت تحذيرات بنوك أمريكية كبرى من ركود محتمل العام المقبل بظلالها على الأسواق، فيما دعمت الدولار.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويقلل الشهية للاستثمار في أصول المخاطرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 78.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش. ولامست في وقت سابق 77.74 وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يناير .

كما انخفض الخام الأمريكي 1.24 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 73.01 دولار كما لامس خلال الجلسة مستوى 72.25 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتراجع برنت عند التسوية أمس الثلاثاء لما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الثانية فقط منذ بداية 2022، مما محا المكاسب التي سجلها خلال العام وتضمنت ارتفاعا لقرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 147 دولارا في مارس آذار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وتراجعت حدة المخاوف من أن يتسبب فرض سقف لسعر الخام الروسي في نقص حاد في المعروض. وذكرت صحيفة فيدوموستي اليوم الأربعاء أن روسيا تدرس خيارات من بينها حظر مبيعات النفط لبعض الدول لمواجهة سقف السعر الذي فرضته قوى غربية.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من الآمال بتعافي الطلب الصيني.

كما أعطت بيانات معهد البترول الأمريكي، التي تظهر تراجعا محتملا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة بنحو 6.4 مليون برميل، بعض الدعم للمعنويات.

ويترقب المتعاملون بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها اليوم عند الساعة 1530 بتوقيت جرينتش من إدارة معلومات الطاقة وما إذا كانت ستؤكد التراجع الكبير في مخزونات الخام.

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