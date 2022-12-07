إيرباص تعلن عجزها عن تسليم الطائرات التجارية المطلوبة لعام 2022

المصدر: د ب أ

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أعلنت "إيرباص" أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، الثلاثاء، أنها لن تحقق هدفها المتمثل في تسليم الطائرات التجارية لعام 2022.

وفي إشارة إلى "بيئة تشغيل معقدة"، قالت إيرباص إن هدف تحقيق "نحو 700" تسليم طائرات تجارية لهذا العام بعيد المنال.

وأعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية عن تسليم 68 طائرة تجارية في نوفمبر، لتصل عمليات التسليم السنوية إلى 565 طائرة.

وسجلت الشركة 29 طلباً جديداً و14 إلغاء في نوفمبر 2022، ليصل عدد الطائرات المتراكمة إلى 7344 طائرة.

ومع ذلك، أكدت إيرباص توقعات العام الحالي لنتيجة التشغيل المعدلة والتدفق النقدي الحر.

ولا تزال الشركة تهدف إلى تحقيق أرباح تشغيلية معدلة تبلغ نحو 5.5 مليارات يورو (5.7 مليارات دولار) لعام 2022 ، في حين أن التدفق النقدي الحر قبل عمليات الدمج وتمويل العملاء يجب أن يكون 4.5 مليارات يورو.

وقالت الشركة إنها ستكشف عن طلبيات وشحنات الطائرات التجارية لعام 2022 بالكامل في 10 يناير 2023. وستكشف عن نتائج العام بالكامل في 16 فبراير 2023.

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