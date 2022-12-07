بيانات معهد البترول تظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع الوقود

المصدر: رويترز

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ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر الجاري.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 5.9 ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.6 ملايين برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

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