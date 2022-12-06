روسيا تفرض الروبل كعملة في منطقة خيرسون بأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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حثت القوات الروسية التي تتواجد في منطقة خيرسون الأوكرانية السكان على استبدال مدخراتهم والحصول على الروبل الروسي مقابلها.

وأعلن رئيس الإدارة الروسية بإقليم خيرسون، فلاديمير سالدو، في مقطع مصور على تطبيق "تلجرام"، اليوم الثلاثاء، أن المدفوعات بالعملة الوطنية الأوكرانية، الهريفنيا، ستنتهي في الأول من يناير.

وذكر سالدو أن المشاكل الاقتصادية الأوكرانية هي سبب الانخفاض الهائل في قيمة الهريفنيا، وقال إن العملة الأوكرانية "تتحول إلى ورقة".

وفي منطقة خيرسون، عادت العاصمة الإقليمية التي تحمل نفس الاسم ومدن أخرى إلى السيطرة الأوكرانية. ومع ذلك، فإن معظم المنطقة تحتلها القوات الروسية.

وقرار العملة، الذي كان قد تم الإعلان عنه سابقا في أكتوبر، هو جزء من إجراءات ضم المنطقة إلى الأراضي الروسية.

وفقدت العملة الوطنية الأوكرانية نحو 50٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ بدء الحرب. وفي منطقتي لوهانسك ودونيتسك اللتين تم ضمهما أيضا، كان الروبل هو العملة الرسمية لبعض الوقت.

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