بيبسيكو الأمريكية تعتزم شطب مئات الوظائف الإدارية

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن شركة الأغذية والمشروبات الأمريكية بيبسيكو تعتزم شطب مئات الوظائف الإدارية في فروعها بأمريكا الشمالية بهدف تبسيط هيكلها التنظيمي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المصادر القول إن عمليات الشطب ستشمل قطاع المشروبات في أمريكا الشمالية والموجود مقره في مدينة بورشينز بولاية نيويورك، وقطاع المقرمشات في أمريكا الشمالية وقطاع الأغذية المعلبة الموجود مقاره في شيكاجو وبلانو وتكساس.

وبحسب الصحيفة فإن العدد الأكبر من الوظائف المشطوبة سيكون في قطاع المشروبات لآنه تم بالفعل شطب العديد من الوظائف في قطاع المقرمشات من خلال برنامج التقاعد الاختياري.

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