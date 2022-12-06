توقعات "أسعار الفائدة" تهوي بالنفط أكثر من 3%

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط أكثر من 3%، الاثنين، بعد انخفاض أسواق الأسهم الأمريكية على إثر بيانات قطاع الخدمات الأمريكي، والتي أثارت مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يواصل مسار تشديد سياسته النقدية الصارم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.89 دولار، أي 3.4%، إلى 82.68 دولاراً للبرميل عند التسوية، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.05 دولارات، أي 3.8%، إلى 76.93 دولاراً للبرميل.

وتعافى نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في نوفمبر الماضي، مع زيادة فرص العمل، ما وفر المزيد من الدلائل على الزخم الأساسي في الاقتصاد، بينما يستعد لركود متوقع في العام المقبل.

وتسببت هذه الأنباء في تراجع أسواق النفط والأسهم.

وخيمت تلك البيانات على الآمال في أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة وشدة ارتفاع أسعار الفائدة، وسط إشارات في الآونة الأخيرة على انحسار التضخم.

وفي دعم للسوق، اتفقت "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الأحد، على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر الماضي، والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر الماضي وحتى نهاية عام 2023.

في الوقت نفسه، وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم، خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 في مطلع الأسبوع.

وتضرر قطاعا الأعمال والصناعات التحويلية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا العام من القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

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