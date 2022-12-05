أوكيو العمانية تدرس توفير وتزويد الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر في ميناءين

المصدر: د ب أ

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قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين إن شركة أوكيو العمانية وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة أسياد العمانية وشركة الشحن إيه.بي مولر ميرسك وشركة وسوميتومو اليابانية لدراسة الجدوى التجارية والتقنية لتوفير وتزويد الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر في ميناءي الدقم وصلالة.

وأضافت الوكالة أن الشركة المملوكة للدولة وقعت أيضا مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) لدراسة خطة لتحقيق اقتصاد تدوير الكربون بهدف دراسة جدوى إنتاج الأمونيا الزرقاء في ولاية صور واستخداماتها في عمليات الإنتاج بالشركة.

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