غانا تستبدل دين العملة المحلية بسندات جديدة في صفقة لإعادة هيكلة ديونها

المصدر: د ب أ

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طلبت غانا من حاملي السندات المحليين قبول الخسائر على مدفوعات الفائدة، في الوقت الذي تقوم فيه بإعادة هيكلة ديونها لكي تكون مؤهلة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن وزير المالية، كين أوفوري-أتا، القول إن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، سوف تستبدل الدين القائم بالعملة المحلية، بأربعة سندات جديدة مستحقة في أعوام 2027 و2029 و2032 و2037.

وقال في مقطع فيديو تم بثه في وقت متأخر من مساء أمس الأحد على صفحة وزارة الإعلام على موقع "فيسبوك"، إن "القسيمة السنوية على كل هذه السندات الجديدة سيتم تحديدها بواقع صفر% في عام 2023 و5% في عام 2024 و10% في عام 2025 حتى موعد الاستحقاق".

وستكون مدفوعات القسيمة نصف سنوية.

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