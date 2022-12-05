النفط يرتفع بعد تمسك "أوبك+" بأهدافها وتخفيف الصين قيود كوفيد

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة بعد أن أعادت دول "أوبك+" تأكيد أهدافها المتعلقة بإنتاج النفط قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي، ووضع سقف له والذي يسري اعتباراً من اليوم الاثنين.

في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5% إلى 85.96 دولاراً للبرميل عند الساعة 23:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.5% إلى 80.35 دولاراً للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يُطلق عليهم مجموعة "أوبك+"، الأحد، على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر، والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر وحتى نهاية عام 2023.

وقال المحللون إن قرار "أوبك+" كان متوقعاً مع انتظار كبار المنتجين معرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.

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