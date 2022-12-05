ارتفاع الاحتياطيات النقدية الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر

المصدر: د ب أ

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ارتفعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر الماضي، مع ارتفاع قيمة الأرصدة المالية المحولة بالدولار، بفضل انخفاض سعر الدولار، حسب بيانات بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم الاثنين.

وذكرت البيانات التي قدمها بنك كوريا، أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 416.1 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر، بزيادة 2.09 مليار دولار عن الشهر السابق.

وزادت قيمة الأرصدة غير الدولارية عند تحويلها إلى الدولار بفضل تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وقال بنك كوريا المركزي، إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل ستة عملات رئيسية، تراجع بنحو 3.5% الشهر الماضي.

وجاء النمو في نوفمبر على الرغم من صفقة تبادل للعملة بين بنك كوريا المركزي مع خدمة المعاشات الوطنية، والتي تسمح لمشغل المعاشات التقاعدية بالاستفادة من الاحتياطيات لاقتراض الدولار مقابل العملة المحلية.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية وأوضاع احتياطي صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وأظهرت البيانات أنه من بين إجمالي الاحتياطيات، بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية 356.62 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل 87.9% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع 26.68 مليار دولار، شكلت 6.4% من الإجمالي.

وقال بنك كوريا الجنوبية المركزي، إن البلاد احتلت المرتبة التاسعة في العالم من حيث أكبر احتياطيات النقد الأجنبي حتى نهاية أكتوبر الماضي.

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