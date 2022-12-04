ألمانيا: إجراءات لمنع زيادة أسعار الغاز والكهرباء حتى 2023

المصدر: د ب أ

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه من المقرر منع أي استغلال لكبح أسعار الغاز والطاقة يقوم به موردون لإدخال زيادات مبالغ فيها للتعريفة.

وقال هابيك اليوم الأحد قبل بدء زيارته لأفريقيا التي تستمر عدة أيام: "في البداية أتوقع أن الجميع سيلتزمون بالقانون، وفي ظل حالة الطوارئ التي نواجهها حاليا أتوقع أنه سيتم تمرير الأسعار المطلوبة حقا للمستهلكات والمستهلكين".

يشار إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم وضع حد للزيادات غير المبررة لرسوم الطاقة، في إطار إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء.

وجاء في مسودة إجراءات كبح أسعار الطاقة التي تم تقديمها للبرلمان أن من المنتظر حظر زيادات الأسعار حتى نهاية 2023 ما لم يثبت المورد أن " الزيادة مبررة بشكل موضوعي".

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