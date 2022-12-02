الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

المصدر: رويترز

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استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 16 أسبوعا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة قبل بيانات رئيسية تتعلق بسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما يتجه اليوان لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم عملتها في 2005.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى من بينها الين واليورو، 0.1 بالمئة إلى 104.55، بعدما وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 29 يونيو عند 104.36.

وتراجع المؤشر بأكثر من خمسة في المئة الشهر الماضي وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعه في ديسمبر كانون الأول إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويتجه تركيز المستثمرين حاليا لبيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر نشرها اليوم الجمعة بحثا عن مؤشرات على كيفية تأثير رفع أسعار الفائدة على سوق العمل.

في غضون ذلك، صعد اليوان الصيني 0.4 بالمئة أمام الدولار إلى 7.0294.

ويتجه اليوان لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم العملة في 2005، وفقا لبيانات رفينيتيف، مدعوما بتوقعات بتخلي الصين عن سياسة صفر كوفيد إلى جانب ترقب إبطاء المركزي الأمريكي لوتيرة خفض الفائدة.

وهبط الدولار واحدا في المئة إلى 133.98 ين، وتراجع لأدنى مستوى منذ 16 أغسطس.

وشهد اليورو تغيرا طفيفا ووصل إلى 1.0527 دولار، بعد ارتفاعه 1.1 بالمئة أمس الخميس.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2260 دولار. وسجل ارتفاعا 1.7 بالمئة أمس الخميس ووصل لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.2311 دولار.

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