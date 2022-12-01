الأسهم الأوروبية ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم الخميس، بدعم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن الفترة القادمة ستشهد خفضا لوتيرة رفع الفائدة، فضلا عن تخفيف الصين من حدة لهجتها بشأن القواعد الصارمة لمكافحة كوفيد-19.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.9 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في نوفمبر أفضل أداء شهري منذ يوليو وزاد 6.8 بالمئة.

وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا والصناعة من بين الأكبر ارتفاعا في التعاملات المبكرة.

إلا أن أسهم الطاقة هبطت ما حدّ من مكاسب المؤشر، بعدما تراجعت أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين قبل اجتماع مجموعة أوبك+ المقرر يوم الأحد.

ويبدو أن المستثمرين يركزون على بيانات تظهر تراجعا في مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أكتوبر، إذ إن التضخم جعل المستهلكين يحجمون عن عمليات الشراء غير الضرورية في بداية الربع الرابع.

وهبط سهم إتش.إس.بي.سي 1.9 بالمئة بعدما أعلن أمس الأربعاء عن بيع محتمل لأعماله في نيوزيلندا وخططا لغلق 114 فرعا في بريطانيا، ضمن أحدث إجراءات يتخذها البنك الذي يكافح لتحسين إيراداته وسط انتقادات من مستثمر رئيسي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز