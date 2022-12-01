وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بعد تصريحات جيروم باول بشأن الفائدة

المصدر: رويترز

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أغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد، الأربعاء، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، إن البنك قد يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت، ربما في ديسمبر.

كما حذر باول من أن مكافحة التضخم لم تنته بعد وأن الأسئلة الرئيسية لا تزال من دون إجابة، من بينها المستوى الذي سيتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة إليه في نهاية المطاف ومدة استمرار ذلك.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 121.18 نقطة أو 3.06% ليغلق عند 4078.81 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 484.62 نقطة أو 4.41% إلى 11468.40 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 716.21 نقطة أو 2.12% إلى 34568.74 نقطة.

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