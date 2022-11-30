اتفاق تجارة رقمية «غير مسبوق» بين بريطانيا وأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قالت الحكومة في لندن إن أوكرانيا ستضمن الوصول إلى الخدمات المالية البريطانية، فيما تسعى لإعادة بناء اقتصادها المتعثر، في أعقاب التوقيع على اتفاق جديد غير مسبوق.

وسيوقع وزير التجارة البريطاني كيمي بادنوش والنائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيرينكو على اتفاق التجارة الرقمية، في لندن اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

وذكر مسؤولون أن الاتفاق-الذي استند إلى اتفاق مماثل ، تم التوقيع عليه في وقت سابق بين بريطانيا وسنغافورة- سيدعم التجارة الرقمية، من خلال تسهيل تدفق البيانات عبر الحدود.

يأتي ذلك في أعقاب توجه من قبل الحكومة في كييف خلال الصيف، لمعرفة ما إذا كان هذا الاتفاق سيكون ممكنا أم لا.

وتعتبر التجارة الرقمية مهمة بشكل خاص في الصراع الحالي مع روسيا، حيث يجعل القتال والدمار، الذي يلحق بالبنية التحتية ،التجارة أكثر صعوبة.

ويسمح الاتفاق أيضا بتعاون أوسع نطاقا بين بريطانيا وأوكرانيا حول الأمن الإلكتروني والتكنولوجيات الناشئة.

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