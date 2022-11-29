ألمانيا: تراجع طفيف في وتيرة التضخم في نوفمبر

المصدر: د ب أ

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أفادت التقديرات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بحدوث تراجع طفيف في وتيرة التضخم في نوفمبر الجاري.

وأوضح المكتب أن معدل التضخم خلال الشهر الحالي ارتفع بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما وصل معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضي إلى 4ر10%.

كان معدل التضخم في ألمانيا ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي.

غير أن خبراء الاقتصاد لا يرون في تراجع وتيرة التضخم هذا الشهر مدعاة للاطمئنان.

يشار إلى أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية تسببت في رفع معدل التضخم في ألمانيا منذ شهور، وحسب البيانات الأولية للمكتب، فإن معدل التضخم في أسعار الطاقة في الشهر الجاري وصل إلى 4ر38% مقارنة بنفس الشهر من 2021، وكان معدل التضخم في أسعار الطاقة وصل إلى 43% في الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهر الجاري على أساس سنوي بنسبة 21% بانخفاض بمقدار 5ر0% مقارنة أكتوبر الماضي.

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