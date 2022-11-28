النمسا.. نشاط التصنيع يستمر في التراجع للشهر الرابع توالياً

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات استطلاع أجرته شركة "إس آند بي جلوبال" للتداول العام، وتم نشره اليوم الاثنين، أن نشاط التصنيع في النمسا ظل في حالة انكماش للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، في ظل التراجع الحاد على الطلب، بالرغم من تخفيف ضغوط الأسعار.

واستقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لبنك "يونيكريديت" في النمسا، عند 6ر46 درجة في نوفمبر، بدون تغيير عما تم تسجيله في شهر أكتوبر. ومع ذلك، تشير الدرجة الأقل من 50 إلى حالة الانكماش.

وسجلت الطلبات الجديدة انخفاضا حادا مستداما في نوفمبر، مرتبطا بضعف الطلب بسبب ارتفاع معدل التضخم، والحذر بين العملاء، وقلة الرغبة في الاستثمار، والمستودعات الممتلئة.

وانخفض الإنتاج للشهر السادس على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر، على الرغم من تراجع معدل الانكماش منذ تشرين الاول/أكتوبر.

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